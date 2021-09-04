Yunanistan, 50 Suriyeli göçmeni ıssız bir adaya bırakarak ölüme terk etti

Yunanistan Sahil Güvenliği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50’ye yakın Suriyeli göçmeni üzerinde yaşam olmayan Meriç nehrindeki bir adaya bırakarak ölüme terk etti. Üç gündür aç ve susuz olduğu bildirilen Suriyeli göçmenler kurtarılmayı bekliyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sürüyor.

Yunanistan Sahil Güvenliği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'ye yakın Suriyeli göçmeni üzerinde yaşam olmayan Meriç nehrindeki bir adaya bırakarak ölüme terk etti.

Üç gündür aç ve susuz olduğu bildirilen Suriyeli göçmenlerin ne Yunanistan tarafına gidebildiği ne de Türk toprağına girebildiği öğrenildi

Suriyeli göçmenler, kendilerine uzatılacak yardım elini beklerken, çok sayıda duyarlı kişi ve STK da, Türk Dışişleri'nin harakete geçerek bu göçmenlerin kurtarılması için çağrıda bulundular.

Suriyeli göçmenlerin yer durumunu bildiren harita:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.