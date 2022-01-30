Yunan vekil: Erdoğan Balkanlar'a adım attı! Türkler etrafımızı sardı

Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Velopoulos, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, 'Erdoğan Balkanlara adım attı! Türkler etrafımızı sardı. Yunanistan'ın 200 Rafaelesi de olsa yine de Bayraktarlarla baş edemeyecek ve East Med'in cenazesi kalktı' dedi.

Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, 20 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan merkezli Alert TV'de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Velopulos, Yunanistan'ın 200 Rafaelesi de olsa yine de Bayraktarlarla baş edemeyeceğini ve East Med'in 'cenazesinin kalktığını' ifade etti.

'Superhaber.tv'nin özel haberine göre; işte Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos'un Yunanistan'ın gündemine oturan o konuşması:

'Glasgow'da AB'nin enerji komiseri, Avrupa'nın doğal gazı ve nükleer enerjiyi bir ara yakıt olarak görmesi gerektiğini söyledi. Bunca zaman başbakana söylediğim bu. Linyitleri çıkarmayın. Doğal gazdan yararlanın ya da nükleer enerjiye bakalım.

'BİZİM İÇİN DAHA KÖTÜ ŞEYLER GELİYOR'

Yaşanan olaylar haklı olduğumuzu gösterdi ve East Med'in cenazesi kalktı. Başbakanımızın Glasgow'da ne önerdiğine dikkat edin. East Med'i önermek yerine, Mısır'dan elektrik enerjisini aktarmak için bir kablo yapmak istiyoruz dedi.Mısır'da çölde fotovolkaik parklar yapmamız gerektiğini söyledi.

Bazı insanların onun gibi bir adamı nasıl desteklemeye devam edebildiğini gerçekten merak ediyorum. Tamamen yersiz ve zamansız, herkesin doğal gaz ve nükleer enerji hakkında konuştuğu bir zamanda Mısır'dan gelecek kablodan bahsediyor. Şu an olanlar inanılmaz ve bundan sonra olacaklar ürkütücü, çünkü bizim için daha kötü şeyler geliyor.

'ERDOĞAN BALKANLAR'A ADIM ATTI'

Erdoğan tekrar Balkanlar'a adım attı. Arnavutluk'a gitti, 6 anlaşma yaptı. Ardından Sırbistan'a gitti ve 4 anlaşma daha yaptı. Bizimle aynı dine sahip bir ülke olan ve Yunanistan'ın stratejik ortağı olan Sırbistan... Erdoğan onlara 5 milyar euroluk ticaret takası teklif etti.

'TÜRKLER TARAFINDAN KUŞATILDIK'

Türkler etrafımızı sardı Kapsabalis Bey. Kuşatıldık. Kimse anlayamıyor mu? Hala son 'Türk yiyici' Bay Dendias'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz.

200 RAFAELE OLSA NE YAZAR?

İnanılmaz olaylar oluyor Kapsabalis Bey. Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafaele alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim, diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafaelesi var ve Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var. Sonra diyelim ki onları Egeye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek.

Jetlerimiz bilinen ihaları takip edecek ama yukarıdan gelen başka savaş uçakları olacak. Ne olduğunu anlatabildim mi Kapsabalis Bey? Bunun hakkında daha da fazlasını söyleyebilirim.

'TÜRKLERİN SİHA'LARINI VURMAMIŞ ŞART'

Ayrıca şunu da söylemek isterim ki bir ara Ege üzerinde Türklerin SİHA'larını düşürmemiz gerekiyor. Türk SİHA'larının Ege üzerinde uçmasına izin veremeyiz. Savaş uçaklarını vurmak işin içinde insan hayatı olduğu için zor ama İHA dediğiniz şey sadece makine. Bu yüzden Türklerin Ege'deki provokasyonlarını bitirmek için SİHA'larını vurmamız şart.'

Kaynak: superhaber.tv .