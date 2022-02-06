Yunan Savunma Bakanlığı'nda Türk SİHA'lar masaya yatırıldı

eKathimerini gazetesinde “Atina, Türk SİHA'larına karşı durmanın yollarını arıyor' başlıklı yayımlanan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı'yla 20 Aralık 2021'de Türk İHA ve SİHA'larının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi

Türk SİHA'lar Yunanistan gündeminden düşmüyor.

Yunanistan'ın Türkiye yapımı sliahlı insansız hava araçlarının (SİHA), güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, yaygınlaşmasını önlemek amacıyla operasyonel ve diplomatik çözüm arayışına olduğu belirtildi.

Ekathimerini'de yer alan habere göre, Atina, Ankara'nın bölgedeki çeşitli aktörlerle anlaşmalar gerçekleştirmek için SİHA'ları bir kaldıraç olarak kullanmasını önlemek için yollar arıyor.

Haberde, Türkiye'nin Ukrayna ile SİHA'ların Ukraynalı şirket Motor Sich ile üretilmesine dair yaptığı anlaşma örnek gösterildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı'yla 20 Aralık 2021'de Türk İHA ve SİHA'larının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Yunanistan Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 ve Anka-S'lerin hareketlerini kaydettiği ve haritalandırdığı aktarıldi. .