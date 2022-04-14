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Yunan Profesör: Türkiye'nin savaştaki arabuluculuk rolü kahramanlık

Yunan profesör Dimitris Stathakopoulos, Türkiye'nin Rusya -Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü 'kahramanlık' olarak niteledi. Yunan kanalında konuşan profesör, 'Ankara ile Atina arasındaki olası bir anlaşma Yunanistan'ın kaybeden taraf olur' dedi

43 Dakika Önce
2022-04-14 14:51:52
Yunan Profesör: Türkiye'nin savaştaki arabuluculuk rolü kahramanlık

Türkiye, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını bir araya getirdi, barış müzakerelerine ev sahipliği yaptı.

Savaşın sona ermesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği ve yoğun çaba, Yunanistan'daki bir televizyon programının gündemindeydi.

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör Dimitris StathakopoulosTürkiye'nin arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi:

"Türkiye, ukrayna savaşındaki rolü dolayısıyla bir kahraman. Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir ara bulucu."

Ege Denizi'nde yaşanan sorunlara da değinen Yunan profesör Statakopulos, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güce dikkat çekti.

"Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacak"

Profesör, Türkiye'nin uluslararası bir oyuncu olduğunu vurguladı ve Doğu Akdeniz'de de büyük gücü olduğunu söyledi.

Ankara ile Atina arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmanın, Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını dile getirdi:

"Gerçekte kaybedenler biz olacağız çünkü genel olarak bölgenin jeopolitik satranç tahtasındaki piyon olarak görülüyoruz. Şu an tek ümidimiz türklerin “kazan kazan” dedikleri şeyin olması, yani kazan kazan ile anlaşmayı umuyoruz."

Statakopulos, Yunanistan'ın Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber

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