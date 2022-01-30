Yunan Parlamentosu'nda 'Türk maskesi' tartışması

Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu. KKE Milletvekili Liana Kanelli, 'Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den 'Made in Turkey' yazıyor' diyerek tepki gösterdi.