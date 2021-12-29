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TIMETURK / DÜNYA / Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı

Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, Türkiye'nin Çad'a giden Ejder Yalçın zırhlı araçlarının görüntülerine atıfta bulunularak, 'Ankara, Afrika'ya yayılıyor.' ifadesine yer verildi.

1 Saat Önce
2021-12-29 11:06:15
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı

Fransa'yla Afrika'ya asker gönderme planları yapan Yunanistan medyası, Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız.

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, 'Ankara, Afrika üzerinde "etki alanı" oluşturmak için, savunma sanayisini nasıl kullanıyor.' iddiasına yer verildi.

Kamerun'un Douala limanında çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde, Çad'a gitmek üzere limana inen Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ın görüntüleri paylaşıldı.

EJDER YALÇIN GÖRÜNTÜLERİ BÖYLE YORUMLANDI

Ejder Yalçın'ın görüntüleri ile ilgili, bir savunma internet sitesi olan Defense.net adlı forumdaki bir haberde, 'Bu görüntülerde, Çad'a giden 'Ejder Yalçın'lar Kamerun'un Douala limanına taşınıyor. Bu zırhlı araçlar özel sektör (Nurol Makina) tarafından Türk devletinin de desteğiyle üretildi. Türkiye, etkisini Afrika kıtasında genişletmek için savunma sanayisini kullanıyor.' ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN'A SİTEM

Söz konusu haberde, 'Bir noktada Yunanlar, savunma sanayiinin gelişmesine izin vermeyen Yunan hükümetlerinden sorumlu tutacak.' şeklinde sitem edildi.

Haberde ayrıca, 'Ankara, önümüzdeki on yıl boyunca dış etkenlerden tamamen bağımsız olma beklentisiyle, silahlı kuvvetlerinin kullanabileceği silah sistemlerinin %60'ından fazlasını yerli olarak üretiyor. Türkiye artık sadece üretici bir ülke değil, aynı zamanda savunma teçhizatı ihracatçısı bir ülke.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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