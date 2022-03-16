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TIMETURK / DÜNYA / Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor

Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor

Yunan Europost Haber sitesine göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Yunanistan'a, Türkiye ile anlaşmazlıklarına en kısa sürede çözüm bulması için ABD ve AB tarafından yoğun baskı yapıldığı söylendi.

47 Dakika Önce
2022-03-16 00:42:59
Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor

Yunan Europost Haber sitesinde yayınlanan habere göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu amaçla Doğu Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan geniş hidrokarbon yataklarının Avrupa'ya aktarımı için zemin hazırlanıyor.

Europost: Atina'nın Ankara ile anlaşmazlıklarına çözüm bulması istendi

Yunanistan'a, Türkiye ile anlaşmazlıklarına en kısa sürede çözüm bulması için yoğun baskı yapılıyor.

Haberde, Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin endüstriyel üretimlerinin Rusya'dan ithal edilen doğalgaza bağlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Doğu Akdeniz meselesi

Bunun için Doğu Akdeniz'deki yatakların en kısa zamanda faaliyete geçmesi gerektiği düşüncesinin hakim olduğu ifade ediliyor.

Haberde Avrupa'ya doğalgaz güzergahlarını içeren planlar da paylaşıldı.

Üst düzey kaynaklara dayandırılan plana göre ilk aşamada, Doğu Akdeniz'den, ikinci etapta ise Güney Ege'den pompalanacak doğal gazın Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. .

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