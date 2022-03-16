Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor

Yunan Europost Haber sitesine göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Yunanistan'a, Türkiye ile anlaşmazlıklarına en kısa sürede çözüm bulması için ABD ve AB tarafından yoğun baskı yapıldığı söylendi.