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TIMETURK / DÜNYA / Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi

Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi

Türkiye’de üretilen maskelerin Yunan milletvekillerine dağıtılması tartışmaya neden oldu.

1 Saat Önce
2022-01-31 07:31:43
Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi

Yunan Parlamentosu'nda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı.

TRT Haber'in haberine göre; Yunanistan meclisinde milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretildiğinin ortaya çıkması, Genel Kurul'da kürsüye taşındı.

Yunanistan Komünist Partisi milletvekili Liana Kanelli, meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında hükümetin sınır politikasını eleştirdi.

Önce, "Türkiye hakkında konuştuğunuzu duyuyorum. Meclis'in bize dağıttığı maskelerin Türkiye'den olduğunu biliyor musunuz? " diye soran Kanelli, ardından "Maskelerin Türk olması kötü değil. Ancak Meriç'te göçmenler, Türkiye'den geliyor diye kabul edilmiyor." dedi.

Eleştirilere yanıt, Yunanistan Meclisi Başkanı Konstantinos Tasoulas'tan geldi.

Tasoulas, yüksek korumalı maske temini için sağlık birimi tarafından ihaleye çıkıldığını hatırlattı; temin edilen maskelerin kutularının üzerinde İngiliz ve Alman bayrakları olduğuna dikkati çekti.

Ürünlerin imalatının İstanbul'da yapıldığının başta anlaşılmadığını vurgulayan Tasoulas, "Fark edilseydi tedarik devam etmezdi." dedi. .

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