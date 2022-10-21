Yunan manken Kaili’den Türkiye’ye sert eleştiri

Yunanistan’da “siyasetin güzellik kraliçesi” olarak tanınan eski manken Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, ‘çıplak göçmen skandalı’nda Türkiye’yi suçladı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ege'de durdukları mülteci botlarını batıran, karaya çıkmayı başaranları çırılçıplak soyup döverek telefonlarından paralarına kadar herşeylerine el koyan Yunanistan yönetiminin Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaları şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda seslendirildi.

Bu kez de sahneye Yunan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Selanikli eski manken Eva Kaili çıktı.

“TÜRKİYE İHLAL EDİYOR”

Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunan Kaili, “Türk sahil güvenlik görevlileri botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor” ifadelerini kullandı. Yunan tarafının bu iddialarına Türkiye cephesi önceki günlerde kanıtlarla yanıt vermişti.

Yunan siyasetçi Kaili, “Ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor” dedi. Kaili sözlerine şöyle devam etti: “Türk sahil güvenlik görevlilerinin, botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araçsallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtlıyor.”

KOMİSYONA SORDU

AB'ye çağrıda bulunan Yunan Eva Kaili, “Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Kaili için ‘Parlamento'nun Barbie'si' de ‘Siyasetin Güzellik Kraliçesi' de deniyor. .