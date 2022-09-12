Yunan Komünistler NATO’yu Türkiye’ye taraftar olmakla suçladı

Yunanistan Komünist Partisi’nin yayın organı 'Rizospastis'te yayınlanan baş yazıda, Ege'deki gergin atmosferin sorumlusu olarak Türkiye’yedestek veren NATO'ya işaret edildi. Yazıda Yunan burjuvazisince desteklenen NATO’dan çıkılması ve ülkeyi emperyalist projelerden kurtarmak gerektiği savunuldu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye ile gerginliği askeri ve siyasi arenada sürekli olarak tırmandıran Yunanistan'da komünist hareketten dikkat çeken bir çıkış geldi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yayın organı 'Rizospastis'te yayınlanan baş yazıda, Ege'deki gergin atmosferin sorumlusu olarak Türkiye'ye destek veren NATO'ya işaret edildi.

Gerçekte tam tersi oluyor

“Türk saldırısı tırmanıyor” üst başlığıyla yayınlanan yazıda, "NATO ve AB'nin aracı olduğu Türk burjuvazisi ve Erdoğan hükümeti, Ege adalarındaki egemenlik haklarına ve hatta Yunanistan egemenliğine karşı provokasyonlarını tırmandırıyor ve askeri müdahale tehditleri savuruyor" denildi. "Bölgede, sahada ve Yunanistan'ın ABD-NATO planlamasına daha aktif katılımında yoğunlaşan karşıtlıkların 'büyük resmini' gizlemenin bir yolu yok; bu durum görünürde egemenlik haklarını koruyacak gibi dursa da gerçekte bunun tam tersi oluyor" ifadeleriyle devam edildi.

“Türk-Yunan ilişkilerinin, Türk burjuvazisinin NATO ve AB ile yürüttüğü daha geniş kapsamlı pazarlıkla giderek daha fazla bağlantılı olduğu artık daha açık bir şekilde teyit edilmektedir” denilen yazıda “Ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir bölgesel güç ve NATO üyesi olan Türkiye, Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürürken, 'müttefiki' Yunanistan ile rekabet halinde 'stratejik derinliğini' yansıtarak bölgede daha geniş bir rol talep etmektedir. Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin yanı sıra Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında, aslında Rusya ile NATO arasında bir 'arabulucu' olarak öne çıkmakta, Doğu'da ve Batı'da kapsamlı hidrokarbon araştırmaları yürütmektedir. Türkiye ayrıca, Doğu Akdeniz'de kapsamlı araştırmalar yapıyor, İsrail ile ilişkilerini düzeltiyor ve NATO ile Orta Doğu'nun gelecekteki haritası üzerinde pazarlık gerçekleştiriyor; AB ile göç konusunda vardığı anlaşmayı da bir 'araç' olarak kullanıyor. Türkiye, Türk-Yunan ilişkilerindeki saldırganlığını tehlikeli bir şekilde keskinleştirmekte ve Yunan burjuvazisine bölgedeki NATO uyumunu baltalayan tarafın kendisi olduğu 'suçlamasını' yöneltmekte” ifadelerine yer verildi

Ülkeyi emperyalist projelerden kurtarmak gerek!

Başyazıda şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan'ın tüm burjuva partileri tarafından desteklenen ABD-NATO planlamasındaki daha aktif rolü, Türkiye ile rekabeti keskinleştirmekte ve Yunanistan-Türkiye meselelerini Avrupa-Atlantik 'müttefikleri' ile yapılan pazarlığın merkezine taşımaktadır. Halk için gerçek çıkış yolu, ülkeyi emperyalist projelerden ve burjuvazinin ittifaklarından kurtarmak, kendi işçi iktidarı yolunda yürümek ve komşu halklarla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler inşa etmektir.”