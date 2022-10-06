Yunan’ın kirli planı! Prag’da Türkiye’ye karşı Miço-Çipras şikayeti

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da başlıyor. Prag’a Yunanistan’dan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yanı sıra ana muhalefetteki SİRİZA Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras da katılıyor. İkisinin gündeminde de Türkiye var!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da başlıyor. Toplantıya Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke katılacak. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Dünya Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki toplantısına kilitlenirken, Yunanistan bu toplantıyı da Türkiye'ye karşı diplomatik bir alan olarak kullanmak için harekete geçti.

MİÇOTAKİS'İN GÜNDEMİ TÜRKİYE

44 liderin katılacağı toplantıda Yunanistan'ı temsil edecek olan Başbakan Miçotakis'in gündeminde ise yine Türkiye var. Zirveye sayfalarında geniş yer ayıran komşu basını Miçotakis'in 'Türkiye planı'nı yazdı.Ta Nea'da yer alan habere göre, Miçotakis liderler ile bir araya gelmesini sağlayan bu zirveyi Türkiye'yi şikayet etmek için bir fırsat olarak görüyor. Gazete haberi 'Miçotakis Prag'da Avrupalı liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı ile taşıdı. Haberde 'Türk tehditlerinin ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın görüşme olasılığı ortadan kalktı' yorumuna yer verildi.

ÇİPRAS DA PRAG'DA

Yunanistan'da ana muhalefetteki SİRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras da Prag'da Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi talep etmeye hazırlanıyor. Dün Prag'a giden ve Avrupa Siyasi Topluluğu hazırlık oturumu çalışmalarına katılan Çipras'ın gündeminde de Türkiye var.

Çipras'ın Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan tavırlar içinde olduğu ve son Türk-Libya anlaşmasına atıfta bulunması bekleniyor. Çipras, Türkiye'nin 28. meridyenin batısında araştırmalar yapmaya başlayarak Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ederse, AB'den acilen Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketine karar vermesini talep edecek.