Yunan gazetesi: Türkler Fransa’dan satın aldığımız jetleri kopyalıyor

Fransa'dan satın alınan ikinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında “Türkler satın aldığımız jetleri nasıl kopyalıyor: Rafale'in sırlarını çalıyorlar” iddiasında bulundu.

Yunan gazetesi, Fransa'dan satın alınan Rafale jetlerine ait sırların Türkiye tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı.

Anlaşma bu yılın Ocak ayında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı, iki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle Ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı.

Yunan medyası, haftalarca yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olan Rafale jetleriyle birlikte Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün el değiştirdiğini yazdı.

İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında akıl sınırlarını zorlayan bir haberi manşetinden verdi.

'Türkler satın aldığımız jetleri nasıl kopyalıyor: Rafale'in sırlarını çalıyorlar' başlığıyla yer alan haberde, askeri casusluğun perde arkasının açığa çıkarıldığı ileri sürüldü.

Haberinde ilk Rafale jetlerinin Temmuz ayı sonunda Yunanistan'a ulaşacağını kaydeden Ta Nea, ayrıca Katar'ın Atina'ya karşı Türkiye'ye yardım ettiğini de iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Nisan ayında düzenlenen uluslararası tatbikatı yerinde izlemiş ve arkasında Rafale jetinin görüntüsüyle konuşma yapmıştı.

Anlaşmaya göre altı yeni Rafale uçağı 2022'de, kalan altı adet kullanılmış Rafale ise 2023'te teslim edilecek. Atina yönetiminin silahlanma programında ABD'den istenen F-35 jetleri de bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.