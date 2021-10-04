Yunan gazeteleri çıldırdı: 'Türkiye Ege ve Kıbrıs'ı ateşe veriyor'

Türkiye'nin restini gören Yunanistan'da medya skandal başlıklarla gerilimi sayfalarına taşıdı, yeni krizlerin kapıda olduğunu yazdı. Savaş uçaklarının Ege Denizi üzerinde karşı karşıya geldiği kaydedilen haberlerde, Fransa ile varılan anlaşmanın Ankara'yı kızdırdığı ileri sürüldü.

Doğu Akdeniz'de sakin geçen yaz mevsiminin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı Nautical Geo araştırma gemisinin sahaya sürülmesiyle bir kez daha şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.

Yunanistan Malta bayraklı gemi için Eylül ayı sonlarında Girit Adası çevresini kapsayan NAVTEX ilan etti, Türkiye anında karşı NAVTEX açıkladı. Türk deniz sahasına gönderilen araştırma gemisi, Türkiye tarafından Oruç Reis fırkateyniyle durduruldu ve Kandiye limanına dönmek zorunda kaldı.

Nautical Geo'nun bir sonraki durağı, Kıbrıs adası açıklarıydı. Bu kez Rumlar NAVTEX duyurusu yaptı, Türkiye aynı şekilde yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pazar günü yapılan açıklamalar ise, bugün Yunan medyasının manşetlerinde.



Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Fransa'dan yeni fırkateynler satın alan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamlelerini saldırganca gördüğünü yazdı. Gazete, MSB Basın ve Halkla İlişkiler'den Binbaşı Pınar Kara'nın sözlerine yer verdi:

" Yunanistan 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'ndaki çıkarma safhasını gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarını sürdürdü. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir...

Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır."

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz krizindeki en yakın müttefiki Fransa ile yeni savaş gemileri için anlaşmaya varmasının Türkiye'yi kızdırdığını ileri sürdü.

SKANDAL BAŞLIKLAR

Yunan medyasından To Vima gazetesi ise 'Nautical Geo'nun araştırma sahasında yeni 'yasa dışı' Türk NAVTEX'i' skandal başlığını kullandı, söz konusu ilanın 5 Ekim tarihine kadar olan süreyi kapsadığını yazdı.

Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı doğrudan tehdit ettiğini savunan To Vima, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi üzerinde Yunan jetleriyle karşı karşıya geldiğini bildiriyor. Gazeteye göre, Türk F-16'ları Sakız ve Samos adası aralarında uçtu.

ProtoThema'nın haber başlığı da provokatifti: 'Türkiye: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yeni hayal dünyasında suçlamalar.'

Manşet haberinde yeni krizlerin kapıda olduğunu belirten Newpost, "Türkiye Ege ve Kıbrıs'ı ateşe veriyor: Savaş şartları ve provokatif NAVTEX keşifleri torpilliyor" başlığını attı.

Yunan medyasının neredeyse tamamında iki ayrı NAVTEX'in kesiştiği bölgeyi gösteren haritalar da yayınlandı. New Post ayrıca, söz konusu bölgenin Nautical Geo gemisi tarafından işgal edildiğini de savundu.

Eylül ayının son günlerinde Girit açıklarında patlayan yeni krizde, Yunanistan'a müttefikleri Fransa, İsrail ve Mısır'dan destek mesajları gelmişti. Kathimerini gazetesi, Nautical Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediğini ve keşif çalışmalarının arkasında durduğunu manşet haberiyle duyurmuştu.

Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti.

Yunanistan ise 2020'nin ilk günlerinde Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı ve ilk jet geçtiğimiz aylarda Yunan ordusuna teslim edildi. Eylül ayının sonunda ise Belharra modeli üç yeni fırkateyn için Paris ve Atina yönetimleri anlaşmaya vardı.şıya geldiğini bildiriyor. Gazeteye göre, Türk F-16'ları Sakız ve Samos adası aralarında uçtu.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.