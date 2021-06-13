DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cezaevinden izinle çıktı, sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalıştı
Dünyayı şekillendiren devrimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan lideri Orban ile görüştü
İslam İşbirliği Teşkilatından AP'ye çağrı: Fas-İspanya krizini körüklemeyin!
Türkiye’de nüfusun yüzde 25'i aşılandı
Hamas'tan 'Mescid-i Aksa' çağrısı
Yunan botu Sahil Güvenlik tarafından Türk kara sularından çıkarıldı
Türklerin Batı'da ne işi vardı?
Macron'dan İngiltere'ye: Brexit anlaşmasına saygı gösterin
Güney Afrika ''Johnson & Johnson'' kararı: 2 milyon doz aşısının dağıtımı durduruldu
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ''su zammı'' tepkisi
G7’den ihtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz koronavirüs aşısı
TSK'dan Tel Rıfat'taki PKK hedeflerine bombardıman: Karargahlar yerle bir oldu
Ağzında kuşla gömülen çocuğun gizemi!
Ömer Kozan : Antepsan Baklava, Ustasından Baklavanın Incelikleri

Yunan botu Sahil Güvenlik tarafından Türk kara sularından çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.06.2021 19:35:53
Yunan botu Sahil Güvenlik tarafından Türk kara sularından çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş