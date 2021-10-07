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TIMETURK / DÜNYA / Yunan basınından Erdoğan yorumu: Şu an kimseden korkmuyor

Yunan basınından Erdoğan yorumu: Şu an kimseden korkmuyor

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini mercek altına aldığı kapsamlı bir başyazı yazdı. Papachelas, 'Erdoğan eskiden Trump'tan korkup, Merkel'i dinliyordu. Şimdi ikisi de yok' yorumunu yaptı.

3 Saat Önce
2021-10-07 11:41:00
Yunan basınından Erdoğan yorumu: Şu an kimseden korkmuyor

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiyi kaleme alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı.

Gazetede Papachelas imzasıyla yayınlanan makalede, “Trump ya da Merkel olmadan Erdoğan'la anlaşmak” başlığı kullanılırken, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dünya liderinden korkuyor ve diğerini de dinliyordu. Eski ABD Başkanı Trump'tan korkuyordu çünkü kendisine benziyordu; önceden tahmin edilemez, pazarlık konusunda tutkulu, ani kararlar alan ve tamamen otoriter. Trump söz konusu olunca Erdoğan nerede durduğunu bilmiyordu ve Türk ekonomisini yok edeceğine dair tehditlerinde gerçek olup olmadığını bilmiyordu” denildi.

“KAPALI KAPILAR ARKASINDA…”

Trump'ın dışişleri bakanlığı ya Pentagon (Savunma Bakanlığı) gibi kurumları dinlemediğini ve dolayısıyla Erdoğan ile kendi yöntemleriyle iletişim kurduğuna dikkat çeken Papachelas, “Bu ilişki garip bir şekilde Yunanistan'a yarıyordu. Trump'ın Yunan diasporasıyla ilişkileri geliştirmek gibi bir derdi yoktu ve ayrıca Ege ya da Kıbrıs nerede olduğunu bilmiyordu. Ona yakın olan Yunan göçmeni ABD'liler de bu konuları umursamıyordu. Bir diğer konu da ABD diplomasisinde değişim vardı. Protokol dengesi uygulanmıyordu. Eskiden dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan'a gidip, Türkiye'yi pas geçmesi düşünülemezdi” ifadesini kullandı.

Fakat Joe Biden ile birlikte eski geleneklere geri dönüldüğünü ve Türkiye-Yunanistan arasında denge kurulduğuna dikkat çeken Yunan gazetesi, “Kapalı kapılar arkasında ABD'liler geleneksel müttefiklerine Erdoğan ile birlikte iyi geçinme yolları arıyor. Erdoğan'ın Trump'tan (ve elbette Putin'den de) korkuyordu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dinliyordu. Şimdi o kimseden korkmuyor ve Avrupa'da sağlam bir muhatabı da yok. Bu durum bölgede siyasi atmosfer ısınınca etkileyebilecek bir şey” yorumunu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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