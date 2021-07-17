Yunan basınında panik: Devletlerin KKTC'yi tanıması feci sonuçlara yol açar

Pakistan ve diğer devletlerin KKTC’yi tanıyacak olması Yunan basınında endişeye enden oldu.

Yunan gazetesi Info Gnomon Politics'e yer alan haberde “Pakistan ve diğer devletler, Kıbrıs Türk sözde devletini tanımaya hazırlanıyorlar. Atina ve Lefkoşa tanımaları önleyebilir.” İfadeleri kullanıldı.

Info Gnomon Politics'te yer alan haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Türk basınında çıkan haberlere göre, Pakistan ve diğer ülkeler, KKTC'yi tanımaya hazırlanıyorlar.

Böyle bir olasılığa ne kadar yakın olduğumuzu tahmin etme imkanımız yok, ancak önümüzdeki dönem için bir olasılık olarak görünüyor. Bunun yerine değerlendirebileceğimiz şey, KKTC'nin herhangi bir şekilde tanınmasının Rum yönetimi ve Yunanistan için yaratacağı çok sayıda feci sonuçlar olduğudur. Atina ve Lefkoşa'nın bu tanımaları engelleyebilmesi için bir an önce hareket etmeleri gerekir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.