Yunan basını, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği destekten rahatsız

Yunanistan basını, Türkiye’nin KKTC’ye askeri destek vermesinden rahatsız oldu.

Yunanistan merkezli Sigmalive, Türkiye'nin Geçitkale Havaalanı'na yaklaşık 15-20 SİHA konuşlandıracağını yazdı.

Türkiye'nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekatı'nı işgal olarak niteleyen Yunanistan Merkezli Sigmalive'nin yayınladığı haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye sadece güçlenmiyor, aynı zamanda kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki askeri varlığını artırıyor.

Türkiye, işgalin yıl dönümüne 2 gün kala, Geçitkale Havaalanı'na yaklaşık 15-20 SİHA konuşlandıracak. SİHA'ların büyük çoğunluğu Bayraktar TB2'lerden oluşsa da aralarında kendi hedeflerini seçebilen, yapay zekâ ile donatılmış modeller de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin silahlandırılmasına verdiği önem Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i kontrol altına almak için yaptığı hamleleri gören İsrail'i harekete geçirdi. İsrail, SİHA'ları düşürmek için tasarlanmış lazer silahları geliştirdi.

Türkiye'nin Geçitkale'ye SİHA konuşlandırması, Yunanistan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve İsrail eski Başbakanı Binyamin Netenyahu arasında tartışıldı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.