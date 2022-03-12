Yunan basını: Bayraktar TB2 Ukrayna’da iyi iş çıkardı

Yunan basınında yapılan haber-yorumlarda, “Kabul etmeliyiz ki Bayraktar TB2 sonunda Ukrayna’da iyi iş çıkardı. İlk günlerden Rusların onları ortadan kaldırmasını bekliyorduk ama burada bir uçaksavar unsurunun yok edildiğini görüyoruz.” yorumları yapılıyor.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'nın Rusya'ya karşı yaşanan savaşta kullanılmasıyla elde edilen başarıdan dolayı gündemden düşmüyor.

Yunan basınında yapılan haber-yorumlarda, “Kabul etmeliyiz ki Bayraktar TB2 sonunda Ukrayna'da iyi iş çıkardı. İlk günlerden Rusların onları ortadan kaldırmasını bekliyorduk ama burada bir uçaksavar unsurunun yok edildiğini görüyoruz. Normalde tam tersi olması gerekiyordu.” Yorumları yapılıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde Yunanistan'ın, Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı önlem alması ve bir an önce ne pahasına olursa olsun harekete geçilmesi yönünde görüşler belirtiliyor. Şu an Türkiye'nin elinde savaş meydanlarında kullanılması durumunda, kaldı ki hem Ermenistan hem de Ukrayna'da denendi ve sonuçlar oldukça başarılı olduğundan dolayı Atina'da Pentagon yetkililerinin acilen çözüm üretmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Kaynak: birlikgazetesi.org .