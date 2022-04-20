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Yunan basını: Atina’nın SİHA kaygısı körüklendi

Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.

1 Saat Önce
2022-04-20 09:13:57
Yunan basını: Atina’nın SİHA kaygısı körüklendi

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda olduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

"SİHA KAYGISI, UKRAYNA'DAN SONRA KÖRÜKLENDİ"

Fransız devriye drone'ları ve anti-SİHA sistemlerine ilişkin teklifin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na sunulduğu notuna yer verilen haberde, "İsrail ve ABD ile MQ-9 Reaper tedariği konusunda görüşmeler var." denildi.

Haberde ayrıca, "Atina'nın Türkiye'nin SİHA yeteneklerine dair kaygıları, Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da oynadığı belirleyici rolün ardından körüklenmiş durumda." tespitinde bulunuldu.

Türk SİHA'larının Avrupa ülkeleri tarafından gün geçtikçe daha fazla ilgi gördüğüne de dikkat çekildi.

Öte yandan, Yunanistan'da yerli üretim alanında "çok iddialı" çalışmaların olduğu, bununla birlikte yerli havacılık endüstrisinin mevcut durumuna işaret edilerek, yapım olanaklarının sınırlı olması nedeniyle beklentilerin düşük kaldığı aktarıldı. .

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