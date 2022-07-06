Yunan bakandan ''Türkiye'' çıkışı!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina'da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.

Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı. .