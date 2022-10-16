DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5677 ₺

EURO

18,0646 ₺

ALTIN

981,97 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Yunan bakandan Hulusi Akar'a taziye mesajı

Yunan bakandan Hulusi Akar'a taziye mesajı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini iletti.

57 Dakika Önce
2022-10-16 10:28:36
Yunan bakandan Hulusi Akar'a taziye mesajı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Bunlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı.

Panagiotopoulos'un mesajında başsağlığı dileklerini dile getirdiği, Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş, Ege'de tansiyonun arttığı dönemde "diyalog" mesajı vermişti. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş