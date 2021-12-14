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Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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TIMETURK / DÜNYA / Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruda bulunan 838 bin 272 öğrenciden 180 binine burs, diğer öğrencilere ise kredi tahsis edildi.

14 Dakika Önce
2021-12-14 22:36:35
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından gençlerle yaptığı canlı yayın programında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yaptığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildiğini belirtti.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

Burs verilen öğrenci sayısında artış

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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