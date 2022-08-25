Yüksek enflasyon ve zamlar Avrupa’da hayatı durdurdu!

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Avrupa’da yol açtığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da çeşitli sektör çalışanları art arda greve gitti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki en büyük insani dram olarak nitelendirilen Ukrayna'daki savaş, 6 ayı geride bırakırken, savaşın etkileri yalnız bu ülkede değil, Avrupa'da da hissedilmeye başlandı.

Enerji alanında Rusya'ya ciddi oranda bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Moskova yönetimine yönelik 7 yaptırım paketini hayata geçirdi. Ancak Rusya'yı cezalandırmak amacıyla yürürlüğe giren ambargolar, yalnız bu ülkeyi değil Avrupa'yı da ciddi oranda ekonomik darboğaza sürükledi.

Avrupa genelinde rekor seviyelere yükselen enflasyon, önlenemeyen pahalılık, buna karşı çalışanların ücretlerinde istenen düzeyde artışların yapılamamış olması, birçok ülkedeki emekçilerin grev kararı almasına neden oldu.

Uzmanlar, özellikle eylül ayında okulların açılmasıyla ekonomik sorunların Avrupa'da çok daha hissedilir hale geleceğini, halihazırda eylem ya da grev kararı almamış birçok ülkede de emekçilerin maaşlarını yükseltmek amacıyla iş bırakacağı görüşünde.

İngiltere'de çok sayıda sendika grevde

İngiltere'de artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları aldı.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Halihazırda İngiltere'nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevleri sürüyor.

Geçen ay greve giden ceza avukatları da 22 Ağustos'ta yaptıkları oylama sonucu gelecek ay için yeniden grev kararı aldı. Ceza avukatları, İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz olarak iş bırakacak.

İngiltere'de posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakma eylemi yapacak. İskoçya'da sağlık çalışanları da gelecek günlerde greve gitme yönünde oy kullandı.

Almanya'da 35 milyon avroya mal olan grev

Almanya'da tatil dönemine rağmen 27 Temmuz'da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa şirketinde yer personeli, ücretlerde artış yapılması talebiyle uyarı grevine gitti. Ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları grev nedeniyle kilitlendi.

Grev nedeniyle 1000 üzerinde uçuş iptal edilirken, 134 bin yolcu da etkilendi. Yaklaşık 35 milyon avroya mal olan grevin ardından Verdi Sendikası ile işveren anlaşma sağlayabildi.

Diğer taraftan Lufthansa'ya bağlı Eurowings şirketi ile pilotlar sendikası Cockpit Birliği arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri durdu.

Cockpit Birliği Sendikasından yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı belirtilerek sendikanın görüşmelerde izleyeceği yolun desteklenip desteklenmediğini belirlemek için üyeleri oylamaya çağırdı. Oylamanın sonucunda sendika grev kararı alabilecek.

İspanya hava yolu çalışanları grevde

İspanya'da hava yolu ulaşım sektöründe ağustos başından itibaren başlayan grevler hem yolcuları hem de ülke turizmini olumsuz etkiliyor.

Ryanair ile Easyjet hava yolları çalışanlarının başlattığı, Iberia Express hava yolu personelinin de bu hafta sonu katılacağı grevlerden dolayı çok sayıda uçuş iptal edilirken, yüzlerce seferin de rötarlı gerçekleştiği belirtildi.

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli çalışanları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 8 Ağustos'tan bu yana hafta içini (pazartesi-perşembe) kapsayacak şekilde grev yapıyor.

İspanya'da 10 kentteki havaalanlarına seferleri olan Ryanair'de kabin memurları taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023'e kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da maaşlarının salgın öncesindeki seviyeye getirilmesi talebiyle 12 Ağustos'tan bu yana sadece hafta sonlarında grev yapıyor.

Hollanda demir yolları çalışanları grevde

Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması yönündeki taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin ardından grev kararı aldı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısıyla ülkenin kuzey bölgesinde başlayan 24 saatlik grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü devam edecek.

Grev nedeniyle ulaşımda sorunların yaşandığı ülkede sendikalar, enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 avro artırılmasını ve çalışanlara bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor. AA .