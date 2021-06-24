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YPG/PKK'lılar Suriye Milli Ordusu'na saldırdı
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YPG/PKK'lılar Suriye Milli Ordusu'na saldırdı

Suriye'nin Münbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 4 asker hayatını kaybetti.

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24.06.2021 11:54:50
YPG/PKK'lılar Suriye Milli Ordusu'na saldırdı

Suriye'nin Münbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 4 asker hayatını kaybetti.

YPG/PKK'lı teröristler, sabah erken saatlerde ilçenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacur Çayı yakınlarında bulunan SMO hattına sızmaya çalıştı.

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 SMO askeri öldü.

Teröristlerin sızma girişimi engellenirken Türk Silahlı Kuvvetleri de Münbiç'teki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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