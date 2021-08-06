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YPG/PKK'dan Bab'a füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

12 Saat Önce
2021-08-06 09:19:25
YPG/PKK'dan Bab'a füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

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Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine 5'er dakikalık aralarla 10'dan fazla füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin karşısında varlığını sürdüren YPG/PKK'nın işgalindeki alanlardan yapılan söz konusu saldırılar nedeniyle ilçede birçok yerde maddi zarar meydana geldi.

Sivillerin yaşadığı evlerde çıkan yangına Bab ilçe merkezindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri müdahale etti.

Yaralılar, ilçe merkezindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, can kayıplarından ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın öğlen saatlerinde 2 sivil araca düzenlediği füze saldırısında 2 sivil ölmüş, 2 sivil de yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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