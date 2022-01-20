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YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 4 ölü

YPG/PKK'nın, varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

3 Saat Önce
2022-01-20 16:36:06
YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 4 ölü

YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'tan, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda araç içinde yer alan 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

YPG/PKK'lılar, Afrin ilçe merkezindeki Siyaset Bulvarı, Ziyadiye ve Racu yollarına da 6 adet füze fırlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Böylece gün içinde Afrin ilçesine yapılan terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 18 Mart 2018'de Afrin'i YPG/PKK'dan arındırmıştı. .

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