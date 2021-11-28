YPG'nin sözde komutanı Abdi Şahin: Türkiye ile Kürtler arasındaki sorunu yalnızca ABD çözebilir

YPG/PKK'nın Suriye'deki sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD merkezli bir yayına yaptığı konuşmada Türkiye'yi Kürt sorunu konusunda yeni bir adım atmaya ikna etmesi için Washington'u adres gösterip 'Bu sorunu yalnızca ABD'nin çözebileceğini düşünüyoruz' dedi.

Türkiye ile 2013-2016 yılları arasında “iyi ilişkileri” olduğunu belirten YPG/PKK'nın Suriye'deki sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bugün de hem Türkiye hem de “Suriyeli Kürtlerle” diplomatik ilişkileri olan ABD'nin taraflar arasındaki sorunu çözebilecek tek taraf olduğunu söyledi.

Amerikan The International Interest dergisine konuşan Abdi Şahin, “Türkiye'deki Kürt sorunu bölgelerimizi etkiliyor. Kürtlerin nerede olduğu önemli değil, ilişkileri ve sorunları birbirine bağlıdır” dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki resmi sınırlara değinen Şahin, “Bazı Kürt şehirleri ikiye bölündü. Şimdi sınırda bunu görebiliyoruz, bir Kürt şehrinin ortasından demiryolu geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. İki taraf arasındaki bölgede yaşayan Kürtler arasında aşiret bağları, cemaat bağları var” diye konuştu.

“Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde Kürtlerle olan ilişkilerinin diğer bölgelerdeki Kürtlere de yansıdığını” anlatan Abdi Şahin, “Türkiye'de hakları için mücadele eden Kürtler ile Türk devleti arasındaki çatışma tırmandıkça Türk devleti öfkeleniyor. Sınırın bu tarafında Kürtlere saldırmaya başlıyor” suçlamasında bulundu.

Abdi Şahin, “Türkiye'deki Kürtler ve Türk devleti arasında 2013'ten 2016'ya kadar barış süreci yaşanırken, Suriye Kürtleri olarak bizim de Türkiye ile iyi ilişkilerimiz vardı. Siyasilerimiz Türkiye'yi ziyaret edip, yetkililerle görüştü. Barış süreci döneminde aramızda iyi ilişkiler vardı” diye konuştu.

Şahin, “Türkiye'de Kürt sorununun çözümü için mevcut seçeneklerden birini ise, "Uluslararası toplum Türkiye'ye ateşkes ilan etmesi, gerilimi düşürüp yeniden barışçıl bir süreç başlatması, yeniden müzakere masasına dönmesi ve sorunlarını çözmek için Kürtlerle diyalog başlatması için baskı yapması” şeklinde yorumladı.

Bunun, hem Türkiye hem de Suriyeli Kürtlerle diplomatik ilişkileri olan ABD'nin yapabileceğine inanıp inanmadığı sorusuna, Şahin şu yanıtı verdi:

"Elbette buna inanıyoruz. Daha spesifik olmak gerekirse, bahsettiğiniz bazı nedenlerden dolayı bu sorunu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin çözebileceğini düşünüyoruz - Amerika Birleşik Devletleri onlarla ve bizimle birlikte çalışıyor.”

Kaynak: Rudaw.net

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