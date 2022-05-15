YPG liderinden ABD'nin 'yaptırım muafiyeti' kararına destek

YPG liderlerinden 'Mazlum Abdi' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD’nin Rojava Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgeler için aldığı “yaptırım muafiyeti” kararının “Tüm Suriye halkına ümit verdiğini” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Washington'un Rojava'yı Suriye'ye uygulanan Sezar Kanunlarından muaf tutacak genel bir izin yayınlayacağını açıklamıştı.

Konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan PKK'nın Suriye'deki kolu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) lideri Abdi Şahin, “ABD'nin kararnamesini Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin altyapısının yeniden inşası ve ekonosine destek olarak görüyoruz. Bu adım IŞİD'e karşı mücadelede Suriyelilere umut verecek. Tüm şirketlerin burada yatırım yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceki gün, Fas'ın Marakeş kentinde IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu'nun toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Washington yönetiminin Rojava'da DSG'nin kontrolü altında çalışacak şirketleri ABD yaptırımlarından muaf tutacak genel bir izin yayınlayacağını söyledi.

Nuland, “ABD, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan ve hükümetin kontrolu dışında kalan bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarmayı planlıyor” diye konuştu.

Karar, Türkiye tarafından tepki ile karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karar hakkında, “Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "PKK'yı, YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. .