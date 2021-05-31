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YPG kendilerini protesto edenlere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde teröristlerin, çocukları zorla saflarına katma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.

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31.05.2021 23:28:19
YPG kendilerini protesto edenlere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına almak amacıyla alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuklarının silah altına alınmasını istemeyen halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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