Yolcu uçağında dehşet! Tekerlek bölümünde ceset bulundu

İran'dan Almanya'ya giden yolcu uçağının tekerlek bölümünde bir ceset bulundu.

Dün Tahran'dan Frankfurt'a inen Lufthansa uçağının alt kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Bild'in aktardığı habere göre, yolcular indirildikten sonra uçakta yapılan kontrollerde cesedin tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Lufthansa, olayın ardından Tahran'dan bugünkü uçuşunu iptal etti. Cesedin kime ait olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. .