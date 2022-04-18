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TIMETURK / DÜNYA / Yıldız Tilbe’den yeni çıkış! ''Sokaklara timsah, komodo ejderi, sırtlan bırakacağım''

Yıldız Tilbe’den yeni çıkış! ''Sokaklara timsah, komodo ejderi, sırtlan bırakacağım''

Yıldız Tilbe sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara timsah, komodo ejderi, sırtlan bırakacağım, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-18 11:20:39
Yıldız Tilbe’den yeni çıkış! ''Sokaklara timsah, komodo ejderi, sırtlan bırakacağım''

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Tilbe bu defa sokaklara çeşitli hayvanları bırakacağını söyledi.

Twitter'dan üst üste paylaşımlar yapan Tilbe şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı, sokaklarda gezsinler çoğalsınlar, millet bakar. Belki uzun vade de Afrika gibi oluruz her çeşit hayvan neden olmasın. İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır, dağ başı, Mars falan gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan.

Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve bir kaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakacağım. Hem turistlerde gelir, safari falan neden olmasın, neyimiz eksik. Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin"

O SÖZLERİ NEDENİYLE İFADE VERMİŞTİ

Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu. Tilbe geçtiğimiz günlerde ise soruşturmayla ilgili adliyeye gelerek ifade vermişti. .

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