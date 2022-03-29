Yetimlikten 13 milyar dolarlık servete: Abramovich'in portresi

Rus oligark Roman Abramovich üç yaşında yetim kaldı ama dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. BBC'nin haberine göre, şimdi Abramovich’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları, onun işlerini ve itibarını elinden almak üzere...

Rus oligark Roman Abramovich, şimdiye kadar genelde 13 milyar dolarlık devasa serveti, mega yatları, lüks malikaneleri ve şaşaalı hayat tarzıyla gündeme gelirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından sadece magazinsel bir figür olmaktan çıktı. Abramovich'in İngiltere'de hileli bir şekilde elde ettiği öne sürülen mal varlıkları donduruldu ve İngiltere'de seyahat yasağı uygulanmaya başladı. Peki Abramovich'in serveti nereden geliyor? Abramovich ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında nasıl bir ilişki var?

Rus oligark Roman Abramovich üç yaşında yetim kaldı ama dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. BBC'nin haberine göre, şimdi Abramovich'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları, onun işlerini ve itibarını elinden almak üzere...

2003'te Chelsea Futbol Kulübü'nü satın alan Rus milyarder, "Eminim insanlar üç ya da dört gün bana odaklanacaklar ama geçecek. Kim olduğumu unutacaklar ve bu hoşuma gidiyor” diye konuşmuştu.

ABRAMOVİCH'E YAPTIRIMLAR

Ancak, son birkaç haftanın olayları göz önüne alındığında, artık Abromovich'in göz önünde bulunmama şansı çok az. Abramovich'in anlaşmalarının daha fazla incelenmesi için yıllarca süren taleplerin ardından İngiltere hükümeti, evleri, sanat eserleri ve Chelsea FC dahil olmak üzere Rus oligarkın İngiltere'deki varlıklarını dondurdu ve seyahat yasağı getirdi. İngiliz hükümeti ayrıca onu Ukrayna saldırılarında Putin ile suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Bununla birlikte, Abramavich daha önce, özellikle hayatının ilk yıllarında büyük zorlukların üstesinden geldi.

3 YAŞINDA YETİM KALDI

Roman Arkadyeviç Abramovich 1966 yılında Rusya'nın güneybatısındaki Saratov'da, Ukrayna sınırından birkaç yüz km uzakta doğdu. Annesi Irina, o bir yaşındayken kan zehirlenmesinden öldü ve babası iki yıl inşaatta vinç ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Bundan sonra, Abramovich paraları kısıtlı olan akrabaları tarafından büyütüldü ve çok soğuk bir bölge olan kuzeybatı Rusya'daki Komi'de büyüdü.

Abramovich, daha önce Guardian'a verdiği nadir bir röportajda, “Doğrusunu söylemek gerekirse, çocukluğuma kötü diyemem. Çocukken bazı şeyleri kıyaslayamazsınız: Biri havuç yer, biri şeker yer, ikisinin de tadı güzel. Çocukken aradaki farkı anlayamazsınız” demişti.

Abramovich, 16 yaşında okulu bıraktı, tamirci olarak çalıştı ve Moskova'da plastik oyuncaklar satmadan önce Kızıl Ordu'da görev yaptı. Ardından, parfüm ve deodorant satmaya başladı. Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un yönetimi altında daha fazla açıklık girişimciler için daha fazla alan sağladığı için servetini artırdı.

ABRAMOVİCH'İN "VAHŞİ DOĞU"DA YÜKSELİŞİ

Ardından, Sovyetler Birliği'nin dağılması ona daha fazla fırsat sağladı ve 20'li yaşlarının ortalarında Abramovich'in şansı daha da arttı. 1995 yılında Rus hükümetinden petrol şirketi Sibneft'i yaklaşık 250 milyon dolara satın aldı. 2005 yılında ise 13 milyar dolara hükümete geri sattı.

Abramovich'in Sibneft'İ satın alırken açık artırmada hile yaptığı öne sürüldü. Ancak, avukatları, onun suçluluk yoluyla çok önemli bir servet biriktirdiğini iddia etmenin hiçbir temeli olmadığını söyledi. Fakat, Abramovich, 2012'de İngiltere'de görülen bir davada Sibneft anlaşmasının devam etmesine yardımcı olmak için yolsuz ödemeler yaptığını kabul etti.

Oligarklar, yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büyük servet ve siyasi güç elde edenler, 1990'larda "alüminyum savaşlarına" katıldı. Abramovich de bu savaşta kendine yer buldu.

Konuya ilişkin 2011'de yaptığı bir açıklamada, "O dönem her üç günde bir biri öldürülüyordu. Güvenliğime yönelik bu tehdit, beni isteksiz bir katılımcı haline getirdi” dedi.

Ancak Abramovich, kaosun ortasında yüz milyonlarca dolar biriktirerek servetini daha da arttırdı.

Diğer taraftan, Rusya'nın eski devlet başkan Boris Yeltsin'in müttefiki olan Abramovich, Moskova'nın Sovyet sonrası siyasi sahnesinde bir oyuncu oldu. Yeltsin 1999'da istifa ettiğinde, Abramovich'in eski KGB casusu Vladimir Putin'i Yeltsin'in halefi olarak destekleyenler arasında olduğu bildirildi.

Putin kendi düzenini kurarken, oligarklar üzerindeki egemenliğini korumaya çalıştı. Bazıları hapse girdi, bazıları da biat etmedikleri takdirde sürgüne gönderildi.

Abramovich 2000 yılında, Rusya'nın kuzeydoğu ucundaki Çukotka'nın yoksul bir bölgesinin valisi seçildi. Kendi parasını sosyal hizmetlere yatırdıktan sonra popülerlik kazandı, ancak 2008'de istifa etti. Tüm bu süre boyunca, tablolar, evler ve arabalar satın alarak ticari çıkarlarını sürdürdü.

ABRAMOVİCH'İN SERVETİNİ İNGİLTERE'YE KAÇIRIŞI

Yaygın olarak sessiz, hatta utangaç olarak tanımlanan bir adam için alışılmadık bir hareketle, 2003 yılında Abramovich, Batı Londra'nın en büyük kulübü Chelsea'yi 140 milyon sterlinlik bir anlaşmayla satın alarak futbol dünyasında ün kazandı.

Financial Times'a verdiği demeçte, "Hayattaki tüm felsefem profesyonel ekipler getirmektir. Çukotka'da sahada profesyonel ekiplerim var ve bunu burada da yapacağım” diye konuştu.

Jose Mourinho ve diğerlerinin yönetimi altında, Abramovich'in serveti Chelsea'nin beş Premier Lig, iki Şampiyonlar Ligi ve beş FA Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, oligarkların parası son yıllarda Londra'ya akın etti. Abramovich'in kendi mülk portföyünün Londra'nın batısındaki Kensington Palace Gardens'ta 150 milyon sterlinden fazla değerinde olduğu bildirilen 15 yatak odalı bir malikaneyi içerdiğine inanılıyor. Bunun yanı sıra Chelsea'de bir dairesi, Colorado'da bir çiftliği, Fransız Rivierası'nda bir tatil evi bulunuyor.

Üç kez boşanmış olan Abramovich, tüm bunların yanı sıra mega yatlar Solaris ve Eclipse ile kişisel bir jete de sahip.

2006'da Guardian tarafından paranın bir insan için neler yapabileceği sorulduğunda, Abrasmovich, "Size mutluluk getirmez. Ama biraz bağımsızlık satın alabilirsiniz” demişti. Biraz bağımsızlık, evet" yanıtını verdi.

Öte yandan, Bloomberg, Abramovich'in servetinin 13,7 milyar dolar dolar olarak tahmin ederek onu dünyanın en zengin 128. kişisi olarak sıralıyor. Forbes ise Abramovich'in servetini 12,3 milyar dolar olarak açıklayarak onu 142. sıraya yerleştirdi.

Ancak, Abramovich ciddi şekilde sorgulanan durumu, Putin'den bağımsızlığının boyutu. Geçen yıl Abramovich, Catherine Belton'ın yazdığı Putin'in Halkı adlı bir kitap nedeniyle HarperCollins yayınevine iftira davası açtı. İki taraf, yayıncının bazı açıklamalar yapmayı kabul etmesiyle mahkeme dışında anlaşmaya vardı.

Fakat, Abramovich'in Putin ile olan ilişkileri, özellikle Rus kuvvetleri Ukrayna sınırına yığıldığında sorgulanmaya devam etti.

NTV .