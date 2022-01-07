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'Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık'
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'Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün halka seslenerek ‘güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini’ söyledi.

58 Dakika Önce
2022-01-07 20:42:06
'Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık'

Olayların yoğun yaşandığı bölgelerde durumun istikrar kazandığını belirten Tokayev, yerli ve yabancı silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev konuşmasında, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini açıkladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin kendi talepleri doğrultusunda ülkeye geldiğini ifade eden Tokayev, ayrıca talebine hızlı ve dostane cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel şükranlarını sundu.

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Teröristlerle masaya oturup barışçıl çözüm için müzakere etmeyeceğini vurgulayan Tokayev konuşmasında ülkedeki şiddet olaylarını çıkaranları ‘yerli ve yabancı teröristler' olarak nitelendirdi. Ülkedeki internet yavaşlamasının sebebinin şiddet olaylarını çıkartan sözde aktivistler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkenin belirli bölgelerinde belirli zaman aralıklarında internet bağlantısını açmaya karar verdiğini ifade etti.

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Şiddet olaylarını çıkaranları araştırıp, gözaltına alacak özel bir departmanlar arası grup oluşturduğunu belirten Tokayev, bu kişilerin en ağır ceza alacaklarını söyledi. Tokayev, yaşanan olaylardan sonra güvenlik güçlerinin yeterli özel araç ve ekipmanın olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak hızlıca bu sorunla ilgileneceğini belirtti. DHA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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