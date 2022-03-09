'Yenilmez ve güçlü Rus ordusu imajı kalmadı, paramparça oldu'

New York Times gazetesine konuşan uzmanlar, 'Putin'in 1945'ten bu yana Avrupa'nın en büyük kara savaşı olan Ukrayna'yı işgalinin ikinci haftasında bırakın öykünmek şöyle dursun, diğer ülkelerin korkması gereken bir Rus ordusu imajı kalmadı, paramparça oldu' dedi.

Savaşın 14. gününde Rusya'nın Ukrayna'yı 3 günde teslim alacağı söylemleri boşa çıktı. Amerikan gazetesi New York, "Rus ordusunun imajı kalmadı, paramparça oldu" yorumunda bulundu.

Yenilmez ve güçlü Rus ordusu efsanesinin Ukrayna'da çöktüğünü dile getiren uzmanlar New York Times gazetesine ilginç değerlendirmelerde bulundu.

İşte analistlerin değerlendirmelerinden bazı bölümler:

Savaş söz konusu olduğunda generaller “asker sayısı önemli” derler.

Ancak, Vladimir V. Putin'in 1945'ten bu yana Avrupa'nın en büyük kara savaşı olan Ukrayna'yı işgalinin ikinci haftasında bırakın öykünmek şöyle dursun, diğer ülkelerin korkması gereken bir Rus ordusu imajı kalmadı, paramparça oldu.

Rus kuvvetlerine göre kıyasla daha zayıf olan Ukrayna ordusu, bir şekilde rakibini durdurmayı başardı. Amerikalı yetkililerin muhafazakar tahminlerine göre, Ukrayna askerleri 3 binden fazla Rus askerini öldürdü.

Bu yetkililer, gizli ABD istihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Ukrayna'nın Rus paraşütçülerini taşıyan askeri nakliye uçaklarını vurduğunu, helikopterleri düşürdüğünü ve Rusya'nın konvoylarında Türkiye tarafından silahlı insansız hava araçlarını kullanarak hasarlar oluşturduğunu söyledi.

Rus askerleri, zayıf moralin yanı sıra yakıt ve yiyecek kıtlığından rahatsız oldu. ABD ve diğer Batılı yetkililer, bazı birliklerin geçerlilik süresi 2002'de sona eren hazır yemeklerle sınırı geçtiğini ve bir kısmının da savaşmaktan kaçınmak için teslim olduğunu ve kendi araçlarını sabote ettiğini söyledi.

Elbette çoğu askeri uzman, Rusya'nın eninde sonunda Ukrayna ordusunu boyun eğdireceğini söylüyor. 900 bin aktif görevli birlik ve iki milyon yedekten oluşan Rusya ordusu, Ukrayna'nın sekiz katı büyüklüğünde. Rusya, işgalin başlarında Karadeniz'den kalkıp Mariupol şehrine doğru yola çıktıklarında kanıtladıkları gibi, gelişmiş savaş uçaklarına, güçlü bir donanmaya ve birden fazla amfibi çıkarma yeteneği olan deniz piyadelerine sahip.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin direnişi sürdükçe, tüm dünya hüsrana uğramış bir Rusya'nın vurduğu, ancak bitirmeyi beceremediği daha küçük rakibinin dünya çapında ekranlara hakim olduğu sahneleri görüyor.

Sonuç: Avrupalılar artık Rus ordusundan geçmişte olduğu kadar korkmadıklarını söylüyorlar.

Rusya'nın kaçmaya çalışan sivilleri öldürmeye başlaması da Putin'in Ukrayna'da uzun vadeli bir savaşı kazanma ihtimaline zarar verebilir. Askeri analistler, Rusya'nın acımasız taktiklerin sonunda Ukrayna'nın savunmasını alt edebileceğini, ancak neredeyse kesinlikle Rusya'yı yıllarca boğabilecek kanlı bir isyanı körükleyeceklerini söylüyor. Hepsinden önemlisi, Rusya, Avrupalı komşularına ve Amerikalı rakiplerine, gelecekteki savaşlarda yararlanılabilecek askeri stratejisindeki boşlukları göstermiş oldu.

Moskova'nın Ukrayna genelinde konuşlandırdığı 150.000'den fazla askeri birliğin çoğu, başkent Kiev'in kuzeyinde çıkmaza girdi. Kuzeydoğudaki Kharkiv şehrinin işgalden birkaç saat sonra düşmesi bekleniyordu; roket ateşi ve bombardımanı ile hırpalandı, ama hala ayakta.

Bunlar olmasa bile, yetkililer, hüsrana uğramış Putin'in Ukrayna'yı sadece enkaza çevirecek ateş gücüne sahip olduğunu söylüyor. Sonuçta kazanmak istediği ödülü kendi elleriyle mahvedecek olsa da... Bu tür bir gücün kullanılması, yalnızca Kremlin'in karmaşık, üç taraflı bir istila başlatırken yaptığı yanlış hesaplamaları değil, aynı zamanda Rusya'nın askeri gücünün sınırlarını da ortaya çıkaracak.

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