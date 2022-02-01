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Yeni Zelandalı gazeteci: Taliban'ı eleştiriyordum, kendi ülkem mağdur etti

Yeni Zelandalı hamile bir gazeteci, sıkı Covid-19 kuralları nedeniyle ülkesine alınmayınca, Taliban yönetiminden yardım istedi.

2 Saat Önce
2022-02-01 01:45:30
Yeni Zelandalı gazeteci: Taliban'ı eleştiriyordum, kendi ülkem mağdur etti

Eski Al Jazeera muhabiri Charlotte Bellis, New Zealand Herald gazetesinde yayımlanan yazısında Afganistan'dan ülkesine dönebilmek çin Yeni Zelanda makamlarına 59 belge gönderdiğini ve geçen hafta başvurusunun reddedildiğini belirtti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da şimdiye kadar sadece 52 kişi Covid'den yaşamını yitirdi. Bu sonuç, ülkenin sıkı karantina kurallarına bağlanıyor.

Ülkeye gelenlerin 10 gün otelde karantinada kalması gerekiyor. Ancak yığılma nedeniyle otellerde yer bulmanın çok zor olduğu belirtiliyor.

Katar-Belçika-Afganistan

Bellis ve Belçikalı erkek arkadaşı, New York Times foto muhabiri Jim Huylebroek geçen yıl Amerikan birliklerinin ülkeden çekilişini izlemek için Afganistan'a gitmişti. Bellis, Kasım'da Al Jazeera'dan ayrıldı.

Çift, Afganistan'dan ayrıldıktan sonra Katar'da yaşamaya başladı. Eylül'de hamile kalan Bellis, Katar'da evlilik dışı ilişki yasak olduğu için, Huylebroek'un memleketi Belçika'ya gitti. Ancak Bellis'in oturma izni olmadığı için çift burada da fazla kalamadı.

Taliban güvence verdi

Bellis bunun üzerine tek vizelerinin olduğu ülke olan Afganistan'a dönmek için Taliban'dan yardım istedi. Yazıştığı bir Taliban yöneticisi, evli olmayan hamile bir kadın olmasına karşın Bellis'e güvende olacağı yönünde güvence verdi.

Taliban'ı eleştiriyordu

Mayıs'taki doğumdan önce Yeni Zelanda'ya dönmeye çalışan Bellis, yazısında bir süre önce kadınlara ve kız çocuklarına muamelesi nedeniyle Taliban'ı eleştirirken, şimdi aynı soruları kendi hükümetine sormasının çok büyük bir tezat olduğunu belirtti.

charlotte-bellis

Yeni Zelanda Hükümeti, Bellis'in 14 gün içinde dönme şartını yerine getirmediği için başvurusunun geri çevrildiğini ancak acil durumlar için düzenlemeler yapılabileceğini duyurdu.

Bellis'ten şimdi tekrar başvuru yapmasının istendiği belirtiliyor.

BBCTürkçe .

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