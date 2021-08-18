Yeni Zelanda, tek vaka sonrası ülkeyi kapattı

Salgının başından bu yana çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda, tek bir vaka için tüm ülkeyi bir kez daha kapattı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük ve kalabalık şehri Auckland'da görülen bir vaka sonrası yaptığı açıklamada ulusal karantina ilan etti. Karantina uygulaması Auckland'da yedi gün devam edecek, ülkenin geri kalanında ise üç gün süreyle geçerli olacak.

Ardern, 'Daha önce bu kadar sıkı tedbirler almamız bizi kurtarmıştı" dedi.

4. SEVİYE ALARMDA

Ülke 4. seviye alarma geçti. Buna göre tüm okullar, kafe-restoran gibi mekanlar ve birçok iş yeri kapanıyor. Ülke, uluslararası yolculara da kapılarını yeni yılın başında açacak. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'da bugüne kadar 3 bine yakın koronavirüs vakası görülürken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 26 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.