DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Memur-Sen: Hükümetin zam teklifi beklentimizi karşılamıyor
Rusya'da günlük en yüksek koronavirüs ölümü
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı?
Bulgaristan'da hükümet krizi
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar
Tahran’dan Bağdat’a: Muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkar
Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?
Yunan adası açıklarında İngiltere bandıralı yat battı
Delta varyantında dikkat çeken detay
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu
Kazakistan ve Pakistan arasında askeri iş birliği görüşmesi
İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı
Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini
İsrail’de yeni hükümet Netanyahu mirasını sürdürecek

TIMETURK / DÜNYA / Yeni Zelanda sınırlarını uluslararası yolculara gelecek sene açacak

Yeni Zelanda sınırlarını uluslararası yolculara gelecek sene açacak

Yeni Zelanda’nın koronavirüs salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-12 11:29:43
Yeni Zelanda sınırlarını uluslararası yolculara gelecek sene açacak

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Koronavirüsle başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını söyledi.

Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda'nın uluslararası yolculara kapılarını açacağı bilgisini verdi.

Ülkede turizm önde gelen sektörler arasında

Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor.

İki doz arası süre uzatıldı

Bunun yanı sıra Başkan Ardern, Pfizer aşısının ilk dozu ile ikinci dozu arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkaracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 913 COVID-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş