DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti
Kavcıoğlu'ndan 'spekülasyon' uyarısı
Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?
Aliyev: Ermenistan işgalindeki topraklar, İran’dan Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinde kullanılıyordu
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayali Sivas'ta gerçekleşti
Apple, Kur’an-ı Kerim uygulamasını App Store’dan kaldırdı, tepkiler çığ gibi…
Erdoğan: CHP zihniyeti imam hatipleri hep bir tehdit olarak görmüştür
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi
2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak?
'Kurşunlar yağmur gibiydi, istediğin kadar kurşun sıkıldı'
ANALİZ: Türkiye'nin Doğu Avrupa'da etkisi güçleniyor
Avrupa'da otomobil satışlarında sert düşüş

TIMETURK / DÜNYA / Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi

Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 1998 yılından itibaren kentin resmi büyücüsü olarak çalışan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channell’in işine son verildi.

55 Dakika Önce
2021-10-15 16:49:17
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi

Christchurch Belediye Meclisi tarafından 1998 yılında ‘Christchurch şehri için tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak sihirbazlık eylemleri ve diğer sihirbazlık benzeri hizmetler sağlamak için işe alınan ve yıllık 16 bin pound maaş alan Ian Brackenbury Channell'in işine son verildi.

151020211431505988869

Pasaport ve sürücü belgesinde ismi ‘Yeni Zelanda ve Christchurch Büyücüsü' olarak geçen Channell ise şehirde görünmeye ve büyücülüğe devam edeceğini belirtti.

HİZMET MADALYASI ALDI

151020211431585980157

Channell, işinin bir parçası olarak Kasım ayında paskalya tatili sırasında Katedral Caddesi'nde bir merdiven üzerinde ‘güncel konularda' konuşmalar yaparak şehrin genel siluetinin bir parçası oldu. Büyücü Channell, kentin tanıtım hizmetlerine katkıdan dolayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına verilen hizmet madalyasını almıştı. 1990'da, zamanın Yeni Zelanda Başbakanı Mike Moore, resmi başbakanlık antetli kağıdıyla Channell'e bir mektup yazarak, " Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinin Büyücüsü olmanız konusundaki önerimi acilen dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş