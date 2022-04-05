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TIMETURK / DÜNYA / Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım

Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rus oligarkları hedef alan yeni yaptırımların, bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini duyurdu.

12 Dakika Önce
2022-04-05 11:36:35
Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Rus hükümetiyle yakın kişisel bağları olan oligarkları hedef alan yeni yaptırımların, bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakan Mahuta, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden Rus oligarkları hedef alan yeni yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Putin ve rejimini destekleyenlere gerçek baskı uygulamak için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını belirten Bakan Mahuta, "Hükümetimiz, Rus oligarkları veya Rus rejimiyle ya da Rusya Devlet Başkanı'yla yakın bağları olan, yakın aile üyeleri olan 36 kişiye daha yaptırımları onayladı." ifadesini kullandı.

Mahuta açıklamasında "Bu liste, Rusya'nın en zengin iş adamlarından bazılarının yanı sıra Rusya'nın en büyük şirketlerinden bazılarının başkanlarını ve genel müdürlerini kapsıyor. Yeni Zelanda'ya seyahat edemeyecekler, varlıklarını buraya taşıyamayacaklar veya diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için finansal sistemlerimizi kullanamayacaklar." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Rusya'ya Yaptırımlar Yasası'nın Yeni Zelanda Parlamentosunda kabul edilmesinden bu yana ikinci tur yaptırımları yürürlüğe koyacaklarını aktaran Mahuta, şunları kaydetti:

"Hükümetin söz konusu kanun kapsamındaki ilk yaptırımları, 19 kuruluşu, Putin'i ve ulusal güvenlik konseyi üyelerini hedef alıyordu. Ayrıca 364 kişinin Yeni Zelanda'ya seyahatleri de yasaklandı. İlerleyen haftalarda daha fazla önlem alınacak."

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 21 Mart'ta Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya, askeri ve insani yardım olmak üzere toplam 10 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 7,6 milyon dolar) destekte bulunacaklarını açıklamıştı. .

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