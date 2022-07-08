Yeni Zelanda'da sıçanlar ve kirpiler yok edilecek

Yeni Zelanda'ya bağlı Rakiura Adası'nda, sıçan, vahşi kedi ve kirpi gibi hayvanları önümüzdeki dört yıl içinde ortadan kaldırmak için bir misyon başlatılıyor.

Halk arasında Stewart Adası olarak bilinen Rakiura Adası, kendi doğa koruma grubu Yırtıcısız Rakiura ile Kraliyet Araştırma Enstitüsü Manaaki Whenua-Landcare Araştırma'nın kurduğu 2 milyon 800 bin dolarlık ortaklık kapsamında adayı yırtıcıdan arındırma görevine başlıyor.

Yoğun orman dokusuna sahip tepelik ada, flora ve fauna bakımından zengin fakat kediler, sıçanlar ve fırça kuyruklu opossum gibi istilacı türlerin artan tehdidine maruz kalıyor.

Çevreciler, imha programının adanın savunmasız yerli türlerinin korunmasını sağlayacağını belirtti.

Yırtıcısız Raikura'nın vakıf grubu Te Puka Rakiura Vakfı'nın eş başkanı Dean Whaanga, "Şu anda Rakiura, pōuri, yani üzüntü yaşıyor" dedi.

Proje, haşerelerin nasıl çoğaldığını ve en iyi nasıl kontrol edileceğini daha iyi anlamak için yapılan yoğun araştırmaların ardından yürütülecek.

Manaaki Whenua-Landcare Araştırma'dan yapılan açıklamada, "Burada öğrendiklerimiz, tüm ülkenin yırtıcı hayvanlardan arınmasının önünü açmaya katkı sunacak" dendi.

Yeni Zelanda, 2050'ye kadar yırtıcılardan kurtulmak için bir ulusal program da dahil geçmişte benzer planlar sunmuş olsa da bu büyüklük ve karmaşıklıkta bir proje daha önce hiç denenmemişti.

Uzmanlara göre, Yeni Zelanda adalarına özgü olmayan sıçanlar ve opossumlar gibi istilacı yırtıcı türler her yıl milyonlarca yerli kuşu öldürüyor ve milli sembolü Kivi dahil birçok türü tehdit ediyor.

Hükümetin tahminlerine göre, Yeni Zelanda dünyanın ekosisteme sonradan girmiş en çok memeli nüfusuna sahip. Bu durum ülkeye her yıl milyarlarca dolara mal oluyor.

Kaynak: TRTHaber, The İnedependent