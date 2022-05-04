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Yeni yaptırım! AB’den Rusya'ya petrol ambargosu

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin detaylarını açıkladı.

2 Gün Önce
2022-05-04 10:49:03
Yeni yaptırım! AB’den Rusya'ya petrol ambargosu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. Leyen yaptığı açıklamada, "Rusya'dan petrol alımını aşamalı şekilde durduracağız." dedi.

Yeni pakete göre Avrupa Birliği, Rus petrolüne aşamalı bir şekilde ambargo uygulayacak. Buna göre Rusya'dan alınan ham petrol altı ay içerisinde, petrol ürünleri alımı ise 2022'nin sonuna kadar aşamalı şekilde kesilecek.

AŞAMALI ŞEKİLDE DURDURACAĞIZ

AB lideri yaptığı açıklamada, "Rusya'dan petrol alımını aşamalı şekilde durduracağız. Bu bize ve ortaklarımıza alternatif tedarik rotalarını güvence altına alma ve kararın küresel piyasalardaki etkisini azaltma fırsatı verecek" dedi.

Yeni yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer iki büyük Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılması da yer alıyor.

Yaptırım paketinin devreye girmesi için AB üyesi 27 ülkenin onayı gerekecek. Petrol alımının durdurulmasının Avrupa Birliği içerisinde ciddi tartışmalara neden olması bekleniyor.

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