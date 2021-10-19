Yeni taciz vakası! Uygunsuz mesajlar attığı ortaya çıktı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'e 2008 yılında şirketteki bir kadın çalışanı tacizi konusunda iki yönetici tarafından uyarıldığı açıklandı.

Buna göre 132,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Gates, ismi açıklanmayan kadına uygunsuz e-posta mesajları gönderdi.

Wall Street Journal gazetesi tarafından yayınlanan iddialar, Bill Gates'in Microsoft'ta çalışırken yaptığı olası suistimallere ışık tutuyor. ABD'li gazete daha önce Gates'in kadın bir çalışanıyla geçmişte yaşanan ilişkisiyle ilgili soruşturma sırasında şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını ortaya çıkarmıştı.

Bununla birlikte, milyarder iş insanı geçen yıl görevden ayrıldığında hayırseverlik çabalarına odaklanmak için istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak, WSJ'nin haberi Microsoft'taki yönetim kurulu üyelerinin, Gates'in bir kadın çalışanla olduğu iddia edilen uygunsuz bir ilişkiyi araştırırken Gates'i görevden aldığını ortaya çıkardı.

KADIN ÇALIŞANINI E-POSTALARLA TACİZ ETTİ

Son haberde ise Gates'in Microsoft'tan ayrılmasından on yıldan fazla bir süre önce, yöneticilerin Gates ile orta düzey bir kadın personel arasındaki e-postaları keşfettiği belirtildi. Buna göre Microsot'un yöneticileri çapkın olarak nitelendirdikleri Gates kadın çalışanı e-posta yoluyla taciz etti. O sırada Gates evliydi ve hala Microsoft'ta yönetim kurulu başkanıydı.

İKİ MICROSOFT YÖNETİCİSİ TARAFINDAN UYARILDI

Microsoft'un o zamanki genel hukuk danışmanı Brad Smith ve personel şefi Brummel Gates'e bu davranışa bir son vermesini istedi. Ardından Gates, suçunu kabul ederek kadın çalışana tacizi sonlandırdı.

GATES'İN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Diğer taraftan, Gates'in bir sözcüsü Guardian'a yaptığı açıklamada WSJ'nin haberini yalanladı. Sözcü, "Bu iddialar, doğrudan bilgisi olmayan ve bazı durumlarda önemli çıkar çatışmaları olan kaynaklardan gelen yanlış, geri dönüştürülmüş söylentilerdir" dedi.

Öte yandan Gates, yakın zamanda gözden düşmüş finansçı ve seks işçisi kaçakçısı Jeffrey Epstein ile daha önce birkaç kez görüştüğünü bildirdiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gates, 1975'te Microsoft'u kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. Gates ve eşi Melinda Gates, yaklaşık 30 yıllık birlikteliğin ardından Ağustos ayında boşandı. Çift, birlikte kurdukları hayırseverlik örgütü Bill ve Melinda Gates Vakfı'na hala ortak liderlik ediyor.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.