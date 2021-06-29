Yeni salgın kabusu! Kovid-19'dan kurtulanlar buna yakalanıyor

Koronavirüsün en sert vurduğu ve sağlık sistemini çökerttiği Hindistan'da yeni bir salgın hızla yayılıyor. Özellikle Kovid-19 geçirmiş insanlarda görülen 'kara mantar' hastalığına ilişkin Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka ve ölüm sayıları tüm dünyayı korkuttu

Kovid-19'un kasıp kavurduğu Hindistan'da yakın zamanda görülen kara mantar salgını korkutucu boyutlara ulaşmaya başladı.

Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor.

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

Ülkedeki Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.

VAKA SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800'den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Kara mantar hastalığına yakalananların yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildiren Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

İKİ GÖZÜNÜ BİRDEN KAYBEDEN HASTALAR VAR

Diğer taraftan pandemiden önce doktorlar yılda üç ile dört vaka görüyorlardı. Şimdi ise bu rakam çok ciddi seviyede artmış durumda. Bazı uzmanlar, 20'li yaşların başındaki her ikİ gözünü kaybeden hastalarının olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

NADİR GÖRÜLÜYOR AMA...

Kara Mantar hastalığı çok nadir görülüyor. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

İLAÇ YETİŞMİYOR

Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Güneydeki Kerala ve Karnataka eyaletleri ise kara mantar hastalığının yayılmasını önlemek için Kovid kısıtlamalarını sertleştirdi.

GÖZÜNÜ ÇIKARDILAR

"Kara mantar" hastası 54 yaşındaki Anıl Wankhede, Kovid tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildikten sonra baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a açıklama yapan Wankhede, yardım almaya çalıştığı sırada sağ gözünün kapandığını söyledi. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede'ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede'ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların ayatlarını kurtaramayız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.