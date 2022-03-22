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''Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz''

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''Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz''

İş insanları ile buluşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-22 11:55:46
''Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz''

Dünya son yıllarda art arda gelen krizlerle mücadele ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden son dönemde yaşananlara dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"Yeni bir dünya düzenine" işaret eden Biden, "Bu sürece Amerika önderlik etmeli" dedi:

"Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor."

İş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Biden, sadece dünya ekonomisinde değil, dünya genelinde bir dönüm noktasında olunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu açıklamaları Avrupa temasları öncesinde geldi.

24 Mart'taki NATO liderler zirvesi için Brüksel'de olacak olan Biden, ardından Polonya'ya geçecek. .

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