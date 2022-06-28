DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,6406 ₺

EURO

17,6366 ₺

ALTIN

978,20 ₺

BİST

2.554,02 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ''Yeni bir ittifak geliyor'' iddiası: Merkezde Zafer Partisi olacak

''Yeni bir ittifak geliyor'' iddiası: Merkezde Zafer Partisi olacak

Merkezinde Zafer Partisi’nin olacağı ve şimdilik beş partinin katılacağı bir ittifak kurulacağı iddia edildi.

32 Dakika Önce
2022-06-28 11:13:01
''Yeni bir ittifak geliyor'' iddiası: Merkezde Zafer Partisi olacak

Türkiye'de her kesim seçime hazırlanırken, Zafer Partisi için de önemli bir gelişme yaşandı.

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi önderliğinde yeni bir ittifak kurulacağını açıkladı.

Kulat'ın sosyal medya mesajı şöyle;

'Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun.' .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş