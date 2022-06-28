''Yeni bir ittifak geliyor'' iddiası: Merkezde Zafer Partisi olacak

Merkezinde Zafer Partisi’nin olacağı ve şimdilik beş partinin katılacağı bir ittifak kurulacağı iddia edildi.

Türkiye'de her kesim seçime hazırlanırken, Zafer Partisi için de önemli bir gelişme yaşandı.

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi önderliğinde yeni bir ittifak kurulacağını açıkladı.

Kulat'ın sosyal medya mesajı şöyle;

'Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun.' .