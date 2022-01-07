Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir

Kültürel farklılıkları en çok yansıtan ögelerden birisi de şüphesiz ki dildir. Diller arasındaki farklılıkları anlamak uzun süredir ‘insanlara özgü’ bir olay olarak algılanıyordu. Ancak Budapeşte’de yapılan bir araştırmaya göre köpekler de farklı dilleri ayırt edebiliyor olabilir.

Birçoğumuz ikinci bir dil öğrenerek kültürümüzü ve dünya görüşümüzü genişletmek için çalışmalarda bulunmuştur. Bir kısmımız bu çalışmalarından başarı elde ederken diğer bir kısmımız da ne yazık ki bazı sebeplerden dolayı istedikleri hedefe ulaşamıyorlar. Kültürün en büyük parçalarından olan ‘dillerin' şu ana dek yalnızca ‘insanlar' tarafından ayırt edilebildiği varsayılıyordu. Ancak yeni bir araştırma, bu farkları anlayabilen tek canlı olmadığımızı kanıtlıyor olabilir.

Budapeşte'deki Eötvös Lorand Universitesi'nde beyin üzerine araştırmalar yapan Laura Cuaya, iki köpeğiyle birlikte Meksika'dan Macaristan'a taşındığında yaşadığı kültür şokunu evcil hayvanlarının da yaşayıp yaşamadığını merak etti ve bu konuda araştırmalara koyuldu. Elde edilen sonuçlar ise köpeklerin de farklı dilleri ayırt edebildiğini ortaya koyar nitelikte.

Köpeklerin beyin aktiviteleri farklı dillere göre değişiyor

Cuaya, bu araştırma kapsamında gönüllü olan 18 kişinin köpeğinde beyin aktivitelerinigözlemledi. Kendi iki köpeğinin de yer aldığı bu test aşamasında her köpeğin iki farklı dillere nasıl tepki verdiklerini ölçtü. Cuaya'nın köpekleri neredeyse tüm hayatları boyunca İspanyolca diline maruz kalmışken testte yer alan diğer köpekler de Macarca diline alışıktı.

Büyük bir kulaklıkla farklı diller dinletilen köpeklerin beyin aktiviteleri Emar (MRI) makinasında kaydedildi. Elde edilen sonuçlardan araştırmacılar, alışık olduklarından farklı bir dile maruz kaldıklarında köpeklerin beyninde farklı bölümlerin harekete geçtiğini ve bunun da köpeklerin iki dil arasındaki farklı anlayabildiklerine işaret ettiğini belirtiyor. Buna ek olarak, yaşı daha büyük olan köpeklerin beyin aktivitelerindeki farkların da daha yoğun olduğu ifade ediliyor.

Araştırmacılar, insan-dışı canlılarda ‘dil' farkındalığını kanıtladığı için bu çalışmanın oldukça heyecan verici olduğu görüşünde. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Köpeğinizle hiç iki dilden komut vermeyi ya da konuşmayı denediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle de paylaşabilirsiniz.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.