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Yemen resmi ajansı: BAE destekli güçler Aden'deki binamızı ele geçirdi
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Yemen resmi ajansı: BAE destekli güçler Aden'deki binamızı ele geçirdi

Yemen'de Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı kişilerin, Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Aden'deki merkezini basarak binayı ele geçirdiği bildirildi.

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03.06.2021 16:04:35
Yemen resmi ajansı: BAE destekli güçler Aden'deki binamızı ele geçirdi

SABA'nın Aden'deki yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, GGK'ye bağlı silahlı bir grubun ajansın Aden'deki merkezine baskın düzenleyerek binada bulunan sivil korumaları ve çalışanları zorla dışarı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu grup, 1 Haziran'da ajansın Aden'e bağlı Et-Tevahi bölgesindeki binasına gelerek GGK Başkanı Ayderus ez-Zubeydi'nin binayı ele geçirme ve Aden Güney Arap Devleti Haber Ajansı adı altında faaliyet göstermesi talimatı verdiğini belirtti."

Baskın sırasında Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'e olayla ilgili bilgi verildiği ve Lemles'in binanın hiçbir kimseye teslim edilmemesini istediği ve GGK Başkanı Zubeydi ile görüşeceğini söylediği aktarılan açıklamada, "Ancak silahlı kişiler, salonların tefrişat ve mobilya ölçülerini alıp ajansın çalışanlarını ve sivil korumaları kovarak SABA diye bir ajans olmadığını söyleyince şaşırdık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ajanstaki çalışanların, gazetecilerin ve sivil korumaların can güvenliğinden ve binadaki her türlü dosyanın muhafazasından GGK'nin sorumlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Yemen Gazeteciler Sendikası da SABA'nın, GGK Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Muhtar el-Yafii'nin etkili gruplarla birlikte ajansın Tehavi'deki binasını ele geçirdiğine ilişkin sendikayı bilgilendirdiğini aktardı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki yönetime "bu tür uygulamaları ve ihlalleri durdurması, SABA'ya gerekli korumayı sağlaması ve olayın sorumlularından hesap sorması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca olayın sorumluluğunun tümüyle GGK'ye ait olduğuna işaret edilerek, medyanın ve gazetecilerin siyasi, askeri çatışmalara karıştırılmaması istendi.

Yemen'de meşru hükümet ile BAE destekli GGK arasında son dönemde karşılıklı gözaltılar ve eş zamanlı şekilde başlayan silahlı çatışmalarla gerginlik yeniden tırmandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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