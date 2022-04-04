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Yemen ordusundan Husilere ''ateşkes ihlali'' suçlaması

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 aylık ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

2 Saat Önce
2022-04-04 11:03:28
Yemen ordusundan Husilere ''ateşkes ihlali'' suçlaması

Orduya bağlı Batı Sahili bölgesindeki güçlerin Enformasyon Merkezi, Husi milislerin, pazar akşamı Taiz'in batısındaki Berah ve Hudeyde'nin güneyindeki Hays bölgelerinde askeri mevzilere ateş açtığını ve ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

Orduya bağlı Dali kenti Enformasyon Merkezi de Husilerin 10 ihlal gerçekleştirdiğini, Dali'nin kuzeyindeki askeri bölgelere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Marib'de bulunan "Beyaz Direniş Güçleri" Sözcüsü Amir el-Humeykani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marib'in güneyindeki cephelerde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışmalar olduğunu aktardı.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu dün de Husilere benzer suçlama yöneltmişti.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı. .

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