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Yemen ordusu, Useylan ilçesini Husilerden geri aldı
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TIMETURK / DÜNYA / Yemen ordusu, Useylan ilçesini Husilerden geri aldı

Yemen ordusu, Useylan ilçesini Husilerden geri aldı

Yemen ordu birlikleri, ülkenin doğusunda yer alan Şebve kentine bağlı Useylan ilçesinde yeniden kontrolü sağladı.

2 Saat Önce
2022-01-01 18:03:12
Yemen ordusu, Useylan ilçesini Husilerden geri aldı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Useylan ilçesi, orduya bağlı Amalika Tugayları tarafından kontrol altına alındı.

Birlikler, ilçeye bağlı El-Akde, El-Mahkeme, El-Hicr ve Vahid bin Aki bölgelerinde de kontrolü sağladı.

Görgü tanıkları, sayı belirtmeksizin, çatışmalarda iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti.

Yemen ordusu, 27 Aralık 2021'de Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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