Yemen ordusu duyurdu: 26 Husi milis öldürüldü

Yemen ordusu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasında Marib kentinde çıkan şiddetli çatışmalarda 26 Husi milisin öldürüldüğü bildirildi.

Orduya bağlı 3. Askeri Bölge Medya Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Husiler Marib kentinin batısındaki Sarvah kasabasında ordu kontrolündeki mevkilere saldırdı.

Taraflar arasında çıkan çatışmada 26 Husi milisin öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalı, koalisyona ait savaş uçaklarının Marib'in Sarvah kasabasına 24 hava saldırısı, Ragvan ve Medgal kasabalarına da 5 saldırı düzenlediğini aktardı.

Marib kentinde şiddetli çatışmalar sürerken, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma yaptığı çağrıda, İran'a karşı caydırıcı önlemler alınmasını istedi.

Yemen resmi haber ajansından yayınlanan açıklamaya göre Abdulmelik, İran'ı Yemen'deki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olmakla suçladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.